COVID-19 во Франции: 1335 новых летальных случаев из-за подсчета погибших в домах престарелых

03.04.2020, 15:01, Новости дня

Количество летальных случаев от коронавируса во Франции за сутки возросло на 1355 человек – до 5387.

С начала эпидемии в больницах Франции от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 4503 человека, еще минимум 884 человека умерли в домах престарелых, сообщила вечером 2 апреля радиостанция RFI со ссылкой на объявленные руководителем Главного управления здравоохранения страны Жеромом Саломоном данные.

По состоянию на вечер 1 апреля в стране было зарегистрировано 4032 летальных случая от COVID-19, но до 2 апреля власти не учитывали в официальных данных умерших в домах престарелых.

Как отмечает телеканал France 24, Саломон предупредил, что количество смертей от коронавируса в домах престарелых может оказаться выше, поскольку власти все еще собирают информацию.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во Франции составляет 56 989.

С 1 марта из больниц выписали около 12 тыс. человек, которые перенесли COVID-19, около 26 тыс. остаются в стационарах (из них 6399 – в реанимации).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1 млн человек, из них более 217 тыс. выздоровели, а 53 975 человек умерли.

Франция занимает шестое место в мире по числу инфицированных коронавирусом и четвертое – по числу умерших.

3 апреля США побили мировой рекорд по количеству подтвержденных за один день летальных случаев от COVID-19 – там было зафиксировано 1169 смертей.