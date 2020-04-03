Кабмин повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%

03.04.2020, 15:01, Новости дня

Кабинет Министров Украины повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%. Об этом свидетельствуют данные постановления, опубликованного на сайте правительства.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу, номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 10 706 грн, а уровень безработицы – 9,4%.

Объем импорта товаров и услуг прогнозируется на уровне $68,2 млрд, объем экспорта – $59,911 млрд.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что прогноз инфляции будет ухудшен с 5,8% до 8,7%.

В Министерстве развития экономики отмечали, что среди причин для восстановления экономического роста во второй половине года они видят высокий спрос в мире на продукцию отечественного агропромышленного комплекса, более устойчивую банковскую систему по сравнению с предыдущими кризисными периодами, а также снижение цен на импортируемые энергетические товары.

По данным Государственной службы статистики, в феврале инфляция в Украине составила 2,4%, а в январе – 3,2%.