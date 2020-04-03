 

Кабмин повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%

03.04.2020, 15:01, Новости дня

Кабинет Министров Украины повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%. Об этом свидетельствуют данные постановления, опубликованного на сайте правительства.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу, номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 10 706 грн, а уровень безработицы – 9,4%.

Объем импорта товаров и услуг прогнозируется на уровне $68,2 млрд, объем экспорта – $59,911 млрд.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что прогноз инфляции будет ухудшен с 5,8% до 8,7%.

В Министерстве развития экономики отмечали, что среди причин для восстановления экономического роста во второй половине года они видят высокий спрос в мире на продукцию отечественного агропромышленного комплекса, более устойчивую банковскую систему по сравнению с предыдущими кризисными периодами, а также снижение цен на импортируемые энергетические товары.

По данным Государственной службы статистики, в феврале инфляция в Украине составила 2,4%, а в январе – 3,2%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Пираты захватили украинского моряка у берегов Нигерии

04.03 / Зеленский использует скамью запасных для смены правительства

17.03 / Вайнштейна вернули в тюрьму после госпитализации

08.03 / В Днепре на территории аэропорта изъяли пять авиационных бомб времен Второй мировой

25.03 / Экономист Савченко: Совет украинцам – резко сократить расходы на время карантина. Если у вас есть деньги, часть из них стоит перевести в валюту

04.02 / Исполнение мечты. Подросток из Новосибирска на день стал хоккеистом “Сибири”

23.03 / «Пациент 1» выписан в Италии

06.02 / Times – эпидемия коронавируса грозит сорвать Олимпийские игры в Токио

02.02 / Fox News – импичмент Трампа похож на дрянное реалити-шоу — и завязан он на Украину

05.02 / Мем с Киану Ривзом в учебнике. Появилась реакция Минобразования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска