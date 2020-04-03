У украинских производителей закупят 20 тыс. тестов на коронавирус, их хватит для проверки 2 млн человек – Минздрав

03.04.2020, 15:01, Новости дня

Украинское правительство планирует закупить у национальных производителей 20 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, их хватит для проверки около 2 млн человек. Об этом 2 апреля в эфире телеканала “1+1” рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он рассказал, что в Украине есть три компании, которые могут выпускать такие тест-системы.

Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины разработал первую тест-систему, но она, по словам Ляшко, “в первую очередь, ориентирована на проведение научных исследований”.

“Врачам-вирусологам использовать ее в повседневной работе достаточно тяжело. Поэтому отечественные производители, которые готовы и способны это делать, используют разработки ученых и переводят в серийное производство”, – рассказал заместитель министра.

По его словам, правительство предусмотрело финансирование, которое позволит уже со следующей недели закупать тест-системы у отечественных производителей.

“Это будет 20 тыс. тест-систем, каждая из которых позволит провести ориентировочно 90–100 исследований. Всего у отечественного производителя мы закупим тестов для проведения исследований примерно 2 млн пациентов”, – сообщил Ляшко.

Он прогнозирует, что этих тестов хватит, чтобы “пережить пик болезни”.

Ляшко отметил, что Украина в вопросе тестирования на коронавирус изучает опыт других стран, в том числе США, Испании и Франции.

“Там сегодня не тестируют всех. Там включаются другие алгоритмы работы: когда тестируют тяжелых больных”, – сказал он.

Как сказано на официальном сайте covid19.com.ua, сейчас Украина закупает тест-системы в Китае, Германии и Южной Корее. Всего с начала года в Украине лаборатории проверили 4404 пробы на коронавирус (для сравнения: в США протестировали более 1 млн человек).

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 942 человек, из них 19 вылечились, а 23 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1 млн человек, из них более 218 тыс. выздоровели, а 54 137 умерли.