 

Испания вышла на второе место по числу заболевших, обогнав Италию

03.04.2020, 14:55, Новости дня

В Испании число жертв коронавируса приближается к 11 тысячам человек, лишь за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заражения, передает РИА Новости.

С начала эпидемии в Испании количество выявленных случаев превысило показатель в Италии, где было свыше 115 тысячах случаев​​​. США — на первом месте, здесь более 245 тысяч случаев заболевших.

По данным минздрава Испании, жертвами вируса стали 10935 человек, выздоровели 30,5 тысячи. В реанимации лечатся 6,4 тысячи пациентов. За минувшие сутки зафиксировано 7,5 тысячи заразившихся COVID-19.

Режим самоизоляции, введенный 14 марта, продлен в Испании до 11 апреля.



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