Самолет Лионеля Месси совершил аварийную посадку в Брюсселе

03.04.2020, 14:55, Новости дня

Частный самолет, на котором постоянно летает аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Брюсселя из-за неисправности. Звезда мирового футбола персонализировал летательный аппарат за 13,7 млн евро в 2018 году.

Месси, который часто бывает на родине в Аргентине, с недавних пор стал постоянно пользоваться машиной марки Gulfstream V и чуть менее двух лет назад заплатил за длительную аренду круглую сумму, чтобы чувствовать себя обеспеченным постоянной помощью в небе.

На сей раз что-то случилось с машиной, когда самолет по прибытии из бразильского аэропорта Гуарарапес в Ресифи в столицу Бельгии, а далее должен был отправиться на Тенерифе на Канарских островах. Взлетев из Брюсселя летательный аппарат вскоре снова приземлился в аэропорту Завентем, сообщает английская The Sun. У источника газеты нет информации о том, кто находился на борту самолета.