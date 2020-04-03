“Доступ всем” бесплатно: до конца апреля школьники, студенты и взрослые займутся самообразованием

03.04.2020, 14:55, Новости дня

Самоизоляция во время пандемии коронавируса COVID-19 — прекрасная возможность подтянуть знания по проблемным предметам школьникам, а выпускникам — подготовиться к сдаче ЕГЭ. Портал "Доступ всем" собрал большое количество бесплатных акций и сервисов для дистанционного обучения, которые регулярно обновляются. Он предлагает школьникам и студентам занятия в виртуальных классах, в по желанию, самообучение и лекции лучших российских преподавателей.

В открытом доступе – курсы по самообразованию и саморазвитию, русская и зарубежная классика и современные бестселлеры. На онлайн образование стоит обратить внимание и тем, кто давно хотел сменить профессию и найти занятие по душе. Получая новые знания сегодня, можно обеспечить себя достойным заработком завтра.

"Доступ всем" открыт к урокам и образовательным материалы Российской электронной школы, Московской электронной школы, порталам для подготовки к выпускным экзаменам "Решу ЕГЭ" и "Мои достижения", ресурсам для подготовки к школьным олимпиадам "Олимпиум" и онлайн-библиотекам "Яндекс.Учебник" и издательства "Просвещение".

С 1 апреля Яндекс запустил видеоуроки по всей школьной программе для 5-11 классов. Кроме того, с конца марта школьные учителя с первого по пятый классы могут вести для своих учеников видеоуроки, а также дистанционно отрабатывать изученное по русскому и математике.

Для дистанционного обучения школы и вузы могут использовать социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" от Mail.ru Group, используя готовый набор инструментов. Среди этих инструментов закрытые или публичные сообщества и чаты, где можно не только публиковать записи с важной информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные материалы, вести прямые трансляции лекций и уроков, вебинары, запись видео. Скоро "ВКонтакте" начнет показывать уроки для 5-11 классов, "Одноклассники" запускают прямую линию в сообществе "Мы учителя". На ней можно получить консультацию о способах и методах обучения через эту соцсеть.

Бесплатный доступ ко всем курсам школьной программы на время карантина предлагает платформа "Фоксфорд".

Многие из сервисов, собранных на портале "Доступ всем", могут помочь россиянам продуктивно провести время дома. Например, платформа "Викиум" предоставляет бесплатный доступ к онлайн-тренажерам и курсам. Здесь собраны игровые тренажеры для развития внимания, памяти и мышления.

А платформа Skillbox дает бесплатный доступ к ряду лекций по дизайну, разработке и маркетингу. Доступ к курсам по программированию, дизайну, управлению и маркетингу открыл образовательный портал GeekBrains.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил для предотвращения распространения коронавируса нерабочий режим в стране по 30 апреля. Все это время проходить курсы на собранный на портале "Доступ всем" ресурсах можно бесплатно.