Елена Батурина вернула себе титул богатейшей женщины РФ по версии Forbes

03.04.2020, 14:53, Новости дня

Глава компании Inteco Management и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вернулась на первое место в списке богатейших женщин России, сместив с него основательницу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук, информирует российская версия Forbes.

«Татьяна Бакальчук, которая в феврале обходила Елену Батурину в рейтинге Forbes Real-Time, перестала быть богатейшей женщиной России. Ее состояние уменьшилось в кризис», – говорится в статье на сайте издания.

В феврале состояние Бакальчук Forbes оценивалось в 1,4 млрд долларов, в то время, как у Батуриной было 1,2 млрд долларов. За месяц состояние владелицы 100% акций Wildberries сократилось на 29% до 1 млрд долларов.

При этом состояние Батуриной почти не изменилось, так как не связано с владением какой-то одной компанией, а ее основные активы расположены не в России.

Forbes отмечает, что снижение оценки состояния Бакальчук связано с изменением оценки ее основного актива – интернет-магазина Wildberries, а также с падения курса рубля.

«Его стоимость, как и стоимость любой другой непубличной компании, Forbes определяет с учетом стоимости похожих компаний, которые торгуются на бирже. А их акции в марте под давлением новостей о быстром распространении коронавируса дешевели. Например, акция немецкого Zalando на 31 марта стоила 34,45, евро хотя еще месяц назад торговалась по 40,16 евро (падение 14%). Акции британского онлайн-ретейлера ASOS упали с 2,95 фунта стерлингов 2 марта до 1,195 фунта стерлингов в конце месяца (минус 60%)», – пишет издание.

Батурину объявили в розыск в конце декабря 2019 года в связи с уголовным делом о клевете. Позже суд приостановил производство по данному делу до установления местонахождения Батуриной.