Набиуллина назвала последствия месяца карантина для ВВП России
03.04.2020, 14:53, Новости дня
Один месяц карантина может стоить экономике РФ 1,5-2% ВВП, сообщила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, совокупный эффект на экономику будет зависеть от того, насколько сколько будут продолжаться ограничительные меры.
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», – приводит ее слова ТАСС.
Глава ЦБ отметила, что негативные эффекты для российской экономики сконцентрируются во втором квартале 2020 года.
По ее словам, всплеск инфляции, наблюдаемый в настоящее время, будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания.
Она также сообщила, что возвращение экономики Китая к нормальному режиму функционирования после карантина пока не может компенсировать выпадающий спрос в экономиках других стран. В связи с этим ожидается существенное снижение мирового ВВП во втором квартале 2020 года.
В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.
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