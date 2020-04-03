 

Украину предупредили о последствиях отказа от резолюции РФ по коронавирусу

03.04.2020, 14:53, Новости дня

Россия обладает достаточными силами, чтобы в одиночку справиться со вспышкой коронавируса, а Украина и Грузия могут серьезно пострадать, когда США и ЕС не придут к ним на помощь, сообщил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Клинцевич в комментарии ФАН назвал решение отдельных стран не поддержать российскую резолюцию ожидаемым. «Этот тренд задается Соединенными Штатами. Никакой самостоятельности ни Грузия, ни Украина не имеют», – сказал он.

По словам сенатора, это «страны-спойлеры с потерянным государственным суверенитетом и большими серьезными проблемами в будущем».

«Лидеры этих стран, понимая последствия того, что может быть в результате эпидемии, могли ожидать поддержку от РФ в силу нашего общего менталитета, истории, географической близости. Их же все бросят. Люди из этих стран будут штурмовать больницы России, чтобы хоть как-то сохранить жизнь себе и своим детям. Такой сценарий в будущем может быть», – отметил член Совфеда.

Он сообщил о необходимости отказаться от санкций, которые мешают в борьбе с коронавирусом. «Это другие вызовы. Здесь нужна другая методика работы. И без объединения усилий сделать это невозможно», – подчеркнул Клинцевич.

«Значит, мы будем бороться одни, у нас для этого есть большие возможности. Мы с задачей этой справимся, а как, господа, с этим справитесь вы, я не знаю. Ну, США справятся, у них большой ресурс прочности. А как быть с Украиной и Грузией? Уму непостижимо», – заключил сенатор.

Напомним, Великобритания, Соединенные Штаты, Украина и Грузия не дали Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) принять предложенный Российской Федерацией проект резолюции, который призывает отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с новым типом коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии.



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