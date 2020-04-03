«Пригласила бы на пироги»: «Мисс Россия-2015» София Никитчук опровергла слухи о госпитализации из-за COVID-19

03.04.2020, 14:53, Разное

После отдыха в Куршевеле «Мисс Россия-2015» София Никитчук госпитализирована в Коммунарку. Подозрение на коронавирус, передает Mash. Знаменитость опровергла информацию о болезни.

Ничем не подтвержденное сообщение тут же было подхвачено некоторыми представителями СМИ, где сообщалось о поездке знаменитости на фешенебельный французский курорт, возвращении домой в Москву. Далее следовало описание классических симптомов коронавируса с поражением горла, поездка на скорой в специализированную больницу в Коммунарске. Лечение, анализы и ожидание их результатов. Наконец, проснувшись в 12 часов дня и увидев 300 сообщений, Никитчук поняла, что опять проспала «вечеринку». Ей приятно видеть, сколько людей волнуется в связи с её здоровьем, но даже для неё это явный перебор. Модель пригласила бы всех желающих к себе домой на пироги, если бы не карантин.

Вместе с тем оперштаб сообщает подтвержденные данные о 601 новом случае заражения. Общее количество заболевших в РФ составляет 4149 человек, по данным на 12:36 3 апреля. К этому времени умерли 34 человека, выздороветь удалось 281 человеку.