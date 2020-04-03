Леонида Зорина похоронили на Троекуровском кладбище

03.04.2020, 14:48, Новости дня

Драматурга Леонида Зорина, скончавшегося на 96-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил его сын Андрей Зорин.

«Отца похоронили на Троекуровском кладбище, на 18-м участке», – рассказал сын покойного ТАСС.

Как сообщалось ранее, церемонию решено было сделать закрытой для СМИ и общественности. Похороны прошли в узком кругу семьи и близких.

Напомним, Леонид Зорин умер ночью 31 марта от остановки сердца.