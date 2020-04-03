Леонида Зорина похоронили на Троекуровском кладбище
03.04.2020, 14:48, Новости дня
Драматурга Леонида Зорина, скончавшегося на 96-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил его сын Андрей Зорин.
«Отца похоронили на Троекуровском кладбище, на 18-м участке», – рассказал сын покойного ТАСС.
Как сообщалось ранее, церемонию решено было сделать закрытой для СМИ и общественности. Похороны прошли в узком кругу семьи и близких.
Напомним, Леонид Зорин умер ночью 31 марта от остановки сердца.
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