Власти Москвы призвали Покровский монастырь проводить крестные ходы на своей территории

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03.04.2020, 14:48, Новости дня

Священнослужителям в Москве, в том числе в Покровском монастыре, рекомендовано проводить крестные ходы на своей территории, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором священнослужители храма Матроны Московской Покровского монастыря проводят крестных ход по пешеходной части Абельмановской улицы, которая примыкает к монастырю.

«В РПЦ очень серьезно к этому [инциденту] подошли, будут определенные внутренние меры. Есть порядок, установленный мэром, которые никто не имеет права нарушать. Уже даны рекомендации проводить крестный ход на территории Покровского монастыря, мы общались и с настоятельницей монастыря, уточняли все эти вопросы», – передает ТАСС слова Сучкова.

Он добавил, что религиозным объединениям в Москве рекомендуют отменить мероприятия в связи с ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Ранее было обращение Мэра Москвы о необходимости минимизировать проведение мероприятий. При этом отмечу, что, когда крестный ход происходит в Москве, любые организации, которые проводят крестный ход, должны обращаться в правительство. Если на территории монастыря, то обращение они не направляют», – отметил Сучков.

Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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