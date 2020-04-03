Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон обрушилась с критикой на интернет: “Это место похоже на канализацию”

03.04.2020, 14:45, Разное

Одна из самых ярких представительниц битанской королевской семьи Сара Фергюсон уже давно ведет войну со СМИ, с непроверенными источниками информации вообще и пользователями соцсетей в частности. По мнению Сары, именно последние вынудили Меган Маркл и принца Гарри покинуть Великобританию и отречься от своих королевских обязанностей. Еще в декабре прошлого года герцогиня высказывалась в поддержку Меган, а также критиковала общественность, которая обрушилась на ее бывшего супруга и сына королевы принца Эндрю (напомним, последний оказался замешан в секс-скандале с несовершеннолетними девушками). Сейчас же Сара пошла еще дальше и во время разговора с изданием Australian Women’s Weekly сравнила интернет с выгребной ямой и обвинила его в разжигании вражды между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Медиа стравливают женщин друг с другом. Троллинг в интернете – это ужасно и очень вредно, интернет из-за них похож на канализацию. Мы должны дать этому явлению бой. А СМИ и медиа должны быть добрее к окружающим, думать, перед тем как публиковать такие комментарии и обходиться друг с другом уважительно.

Завет “быть добрее к ближним” сама Фергюсон демонстрирует на личном примере. Будучи в изоляции, герцогиня не забывает о главных героях сегодняшнего дня – врачах и работниках NHS (британской бесплатной медицинской программы). Для них Сара подготовила целую партию сладостей и деликатесов.

Сара Фергюсон с подарками для работников NHS

Карантин также не стал преградой для ее нового амбициозного проекта: публикации семи детских книг, контракт на выпуск которых она заключила в феврале этого года. Несколько часов назад на официальном портале британской королевской семьи появилось интервью с герцогиней, в котором она обсуждает свои труды, рассчитанные на детей возраста 8-10 лет:

Мои книги побуждают нас быть добрее и относиться друг к другу с эмпатией. Это очень важно – научить молодых людей уважению. Центральной темой в моих сюжетах являются воображение, понятие счастья и уверенности в себе.

Также Сара рассказала, откуда она черпает вдохновение для своих книг и как стала писательницей:

“Лицо” дерева в книге “Заколдованный дуб” похоже на лицо моего отца – с его кустистыми бровями и добрыми и мудрыми глазами. Я вообще люблю деревья. Когда я впервые приехала в Лондон, еще до женитьбы, мне было очень одиноко. Я скучала по природе и в городе чувствовала себя чужой. И тогда я решила поднять тему этого одиночества в детском сюжете: про дерево, которому также не к кому обратиться. Люди заходят в сад с заколдованным дубом и просто игнорируют его… Книга “Камешки Джени” родилась благодаря моей дочери Евгении и ее стремлению меньше использовать пластик. Моя дочка – сильная и принципиальная девушка, и я решила на ее примере показать детям, как нам нужно заботиться о нашей планете. Книжка “Фантастический Артур” – о ярком единороге, который везде чужой, потому что никуда не вписывается, появилась на свет благодаря моей любви к лошадям. Все коричневые жеребцы, которые пасутся на одном поле вместе с Артуром, считают его странным и насмехаются над ним…

Книга Сары Фергюсон “Заколдованный дуб”… … и “Фантастический Артур”

Среди семи книг Сары нашлось место и сюжету, вдохновленному ее второй дочерью Беатрис:

Моя следующая книга будет называться “Трикси-Белль” в честь Беатрис. Она – самый счастливый человек, которого я когда-либо видела в своей жизни, они с ее женихом Эдо (речь о женихе принцессы Эдоардо Мопелли Моцци) очень любят друг друга. То, что они вскоре поженятся, наполняет мое сердце счастьем.

Сара Фергюсон

Книги герцогини пока не поступили в продажу – это произойдет лишь в мае, но их уже можно заказать онлайн.