 

Мнение: Гримасы «самоизоляции»

03.04.2020, 14:37, Разное

Кто бы сомневался, что таких историй сейчас будет много. В Уфе 33-летний Руслан Шарифуллин ночью вышел перепарковать машину, его отловил полицейский патруль и составил протокол, что Шарифуллин находился «в общественном месте без справки от работодателя».

Мировой суд оштрафовал Шарифуллина на 15 тысяч рублей «за нарушение режима самоизоляции во время вспышки коронавируса».

И это притом, что глава Башкирии Радий Хабиров после издания указа о самоизоляции призывал силовиков и дружинников «мягко» просить людей на улице отправляться домой: «Людей надо ориентировать на убеждение — мягкое, аккуратное убеждение, но последовательное и результативное».

Предполагаю, что полицейским в МВД Башкирии уже спустили план по коронавирусным протоколам. Вот они и дуркуют. И плевать им на просьбу главы республики. Потому что глава – далеко и высоко, а начальники в погонах – рядом.

Самое грустное в этой истории, что сам термин «самоизоляция» применительно к сегодняшним реалиям – абсурдный, потому самоизоялция не может быть принудительной. Потому что «принудительная самоизоляция» – это уже не самостоятельная изоляция, а что-то типа «домашнего ареста».

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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