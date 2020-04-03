Российский гуманитарный груз для США: между помощью и пропагандой

03.04.2020, 14:35, Новости дня

Российский самолет, на борту которого были, по официальным данным, коробки с медицинским оборудованием и средствами защиты, 1 апреля совершил посадку в Нью-Йорке – это подтвердила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в среду вечером.

По словам Ортагус, «в продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям».

Несколько российских телеканалов показали кадры разгрузки военного самолета России в нью-йоркском аэропорту, и на многих коробках, которые выгружались из огромного Ан-124, была надпись «Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М» – именно ИВЛ помогают выжить тем, кто переносит заражение коронавирусом в тяжелой форме.

Позже, 2 апреля, сам президент Дональд Трамп заявил, что в грузе из Москвы было «много высококачественного медицинского оборудования», и что он считает такую помощь «очень красивым жестом со стороны президента Путина».

Неразбериха с договоренностью

Однако начинался этот эпизод американо-российских контактов во времена коронавируса с неразберихи: 30 марта Трамп, говоря на пресс-брифинге перед Белым домом о помощи других стран Соединенным Штатам, заявил, что Россия «направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово», и это заявление было сюрпризом для всех, кто следит за тем, как Россия сопровождает информационно такого рода жесты.

О подготовке помощи США в российском телеэфире до заявления Трампа не говорилось ни слова. Это резко контрастировало, в частности, с целой информационной операцией, сопровождавшей отправку российских военных эпидемиологов в Италию – в том случае о сборе груза и специалистов, их отправке и прибытии российская пропаганда докладывала много и часто. В данном же случае российские телеканалы новость подхватили, но только со ссылкой на слова Трампа, сопроводив ее предполагающими комментариями. В частности, ведущая новостей Первого канала попыталась догадаться, о чем речь: «По всей видимости, речь шла об итогах телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне».

Позже, однако, Кремль выступил с чуть более определенной информацией: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 31 марта, что тема медицинской помощи Вашингтону со стороны Москвы «действительно затрагивалась» в разговоре двух президентов, и «обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договорённости президентов на рабочем уровне».

Это обсуждение не заняло много времени: в тот же день Песков сообщил, что «с российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты, Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера». Пресс-секретарь Путина даже упрекнул чиновников США: «Сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».

У многих наблюдателей, в свою очередь, сложилось впечатление, что слова Дональда Трампа об «очень-очень большом самолете» застали Москву врасплох и вынудили ее импровизировать: так или иначе, у Дмитрия Пескова даже после вылета самолета с гуманитарным грузом из России в США не было никакого представления о том, что же находится на его борту, в чем он сам 1 апреля признался журналистам.

«Спасение» и «Передайте привет Путину»

Если с осведомленностью российских телеканалов о подготовке российской помощи Америке была явная проблема, то с освещением ее прибытия в Нью-Йорк все уже было на высоте: государственные и контролируемые государством российские каналы освещали разгрузку самолета и давали в эфир комментарий заместителя руководителя миссии России в ООН Дмитрия Полянского о том, что гуманитарный груз – это «хороший жест солидарности с нью-йоркцами».

Позже, правда, выяснилось, что США оплатили половину стоимости груза, который, по словам Полянского, состоит, в основном, из средств индивидуальной защиты.

Российские каналы и интернет-медиа, описывая прибытие самолета военно-космических сил России, часто использовали слово «спасение»: в частности, «Вести» вынесли слова «спасительный груз» в название своего репортажа, а также прямо в аэропорту нашли некоего шофера грузовика, который передал по-английски привет Владимиру Путину и поблагодарил его за помощь. Прокремлевские сайты описывали ситуацию в Нью-Йорке как «напоминающую сюжет фильма-катастрофы», говоря о ней как о «прямом следствии беспечности американских властей».

Реакция экспертов в США

Экспертное сообщество в Вашингтоне в основном восприняло доставку российской помощи в США как пропагандистскую операцию. Президент Центра анализа европейской политики Алина Полякова (Alina Polyakova) в своем комментарии на сайте организации заявила, что этот «трюк был огромной политической победой для Владимира Путина и усилий Кремля по подрыву позиций США в мире».

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке Бретт Макгерк (Brett McGurk) написал в Твиттере, что прилет российского военного самолета в Нью-Йорк – это «пропагандистский куш на фоне того, что наше правительство сокращает лидерскую роль США в мире».

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», вице-президент Центра стратегических международных исследований (CSIS) и директор его европейской программы Хизер Конли (Heather Conley) также отметила пропагандистскую составляющую произошедшего:

«Эта гуманитарная доставка и весьма широкое освещение посадки самолета в Нью-Йорке будут, конечно, использованы Кремлем для его целей. С одной стороны – для того, чтобы «открыть дверь» в американо-российских отношениях (когда страны и народы переживают чрезвычайные ситуации, то такие предложения в духе «доброй воли» создают благоприятную атмосферу), но, с другой стороны, Кремль может это использовать для демонстрации того, что США не справляются с кризисом, что они нуждаются в посторонней помощи, и утверждений, что Россия справляется с пандемией гораздо лучше».

«При этом на самом деле есть много вопросов по поводу того, как саму Россию задела пандемия COVID-19, и, конечно, о том, насколько само руководство России потенциально могло взаимодействовать с зараженными коронавирусом. Требуется следить за тем, как Россия и Китай используют эту тактическую возможность, с одной стороны, снабжать страны нужной помощью, а с другой, установить новый подход к соревнованию великих держав через использование «мягкой силы» – говорит Хизер Конли.

Вице-президент CSIS отмечает, что некоторые заявления Белого дома бывают для Кремля крайне неожиданными : «Мы получаем информацию маленькими кусочками, узнавая о содержании телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным ранее на этой неделе, где одновременно велась речь о том, чтобы организовать диалог по вопросам цен на нефть между Саудовской Аравией и Россией. И мы видим некое замешательство господина Пескова, опровергающего твит Трампа о том, что такой диалог между Россией и Саудовской Аравией произойдет».

При этом другой вице-президент CSIS, руководитель исследовательской программы Центра в области всемирного здравоохранения Стивен Моррисон (Stephen Morrison) говорит, что любая помощь в критическое время важна, и российский груз – не исключение:

«В случае России это, по большому счету, символическая мера, сам Путин отвечал очень медленно на развитие пандемии, и лишь недавно начал действовать активно. И внутри (России – Д.Г.) идея экспортировать подобные вещи не является популярной… При этом такую помощь можно приветствовать, и я бы сказал, что российские и другие внешние предложения нужно приветствовать, они нам помогут. Но я испытываю скепсис по поводу того, что они смогут покрыть тот огромный недостаток (необходимого для борьбы с пандемией – Д.Г.), который мы сейчас испытываем».