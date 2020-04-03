В Перу из-за коронавируса мужчинам и женщинам предписали выходить на улицу в разные дни

03.04.2020, 14:31, Новости дня

Президент Перу Мартин Вискарра объявил, что из-за вспышки коронавируса жители страны с 3 апреля обязаны выходить на улицы в разные дни в зависимости от своего пола.

Мужчины, начиная с пятницы, смогут выходить на улицу по понедельникам, средам и пятницам, женщины – по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье свои дома запрещено покидать всем, вне зависимости от пола. Выходя на улицы, люди всех полов будут обязаны соблюдать комендантский час: в столице Лиме он начинается в 18:00, а в пяти других регионах Перу – в 16:00.

Президент отдельно пообещал, что ограничения по полу “будут применяться с учетом гендерной идентичности, чтобы избежать гомофобных действий”. “Наше правительство инклюзивно”, – подчеркнул он в своей речи по национальному телевидению.

Вискарра объяснил ограничения необходимостью сократить число прохожих на улице и заявил, что контролировать соблюдение правил будет проще по половому признаку, чем если бы дни были разделены между гражданами по номерам их паспортов. Ограничения по полу, однако, не коснутся людей, которые выполняют важные для государства задачи и гарантируют людям работу магазинов и предоставление необходимых базовых услуг.

Ограничения продлятся минимум до 12 апреля: до этого дня в стране пока действует режим чрезвычайного положения.

В Перу зарегистрировано более 1,4 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 55 человек умерли.