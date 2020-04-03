ЦИК РФ: выборов и референдумов в России не будет до 21 июня из-за коронавируса

03.04.2020, 14:31, Новости дня

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о переносе из-за коронавируса всех избирательных кампаний и выборов в регионах, а также референдумов, которые были назначены в России в период с 5 апреля по 21 июня. Всего из-за эпидемии будут перенесены 94 избирательные кампании, в том числе голосование по “путинским” поправкам к Конституции РФ.

“С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан полагаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены либо планировались в ближайшие месяцы, – вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране”, – сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий избирательные комиссии правом переносить проведение выборов и референдумов в случае введения режима ЧС или режима повышенной готовности. Режим ЧС по всей России не введен, но, согласно документу, ЦИК РФ может откладывать проведение голосования, если такой режим повышенной готовности введен в нескольких регионах страны.

22 апреля жители всей России должны были голосовать по поправкам к Конституции. Планировалось, что люди будут голосовать за поправки одним пакетом, за все изменения или против всех. Одна из самых спорных поправок в главном документе страны касалась обнуления сроков правления Путина, что даст ему возможность снова избраться на пост и руководить страной вплоть до 2036 года.