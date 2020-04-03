 

Кремль указал на невыполнение Киевом договоренностей по Донбассу

03.04.2020, 14:30, Новости дня

Кремль сожалеет в связи с тем, что договоренности по Донбассу по-прежнему не выполняются, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Есть определенные договоренности, которые не выполняются, и эта история не новая – здесь можно только выразить сожаление», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что общий кризис, связанный с коронавирусом, отягчает обстановку, однако договоренности все равно не выполняются.

При этом Песков не стал комментировать информацию об отказе Украины от договоренностей по созданию консультативного совета. «Это не нам решать. В данном случае в рамках контактной группы собеседником [курирующего украинское направление заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия] Козака являются не третьи стороны, а именно его визави со стороны Киева. Остальное – не нам решать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли внешнее давление на Киев по этой теме.

Накануне Москва призвала партнеров по «нормандской четверке» (в формат входят Россия, Франция, Германия и Украина) прекратить политические игры и приступить к серьезным переговорам по Донбассу.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев при попустительстве представителя ОБСЕ сорвал согласование новых участков разведения сил в Донбассе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.



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