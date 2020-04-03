Система мониторинга больных COVID-19 заработала в Москве

03.04.2020, 14:30, Новости дня

Система мониторинга больных COVID-19 начала работать в Москве, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Лысенко сообщил, что в Москве «в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что для этого «используются различные технологии определения геолокации».

«Сегодня первым пациентам с диагнозом COVID-19 передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг», – добавил Лысенко.

По его словам, эти технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что поможет избежать дальнейшего распространения инфекции.

«Приложением будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19. Использовать его для всех жителей Москвы не планируется. Все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением, которое пациент подписывает, выбирая лечение на дому», – сообщил он.

Данные хранятся на серверах департамента информационных технологий, которые расположены на территории России, а после окончания карантина уничтожаются.

«Подобные технологии уже успешно используются в других странах, где распространение коронавируса началось раньше. Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан», – рассказал Лысенко.

Глава департамента отметил, что приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. При этом фиксируется не трек перемещения, а лишь факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете.

Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

«В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент будет госпитализирован. При этом установить на смартфон какие-либо другие программы пациент не сможет. Заблокированы и звонки: для вызова экстренных служб можно нажать кнопку «SOS» в приложении «Социальный мониторинг», – подчеркнул Лысенко.

Передавать смартфоны пациентам будут бесконтактным способом. В пакете кроме самого телефона будет подробная памятка о том, как пользоваться мобильным приложением. Регистрация в приложении сделана максимально простой, чтобы пользователю было удобно пройти ее. При этом на связи с пациентами будут сотрудники колл-центра, которые при необходимости помогут решить возникающие вопросы.

«Смартфоны городу безвозмездно передали несколько коммерческих компаний. После выписки пациент обязан будет вернуть смартфон», – заключил Лысенко.

Ранее сообщалось, что в Москве разрабатывают и тестируют мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, обязавшихся соблюдать карантин на дом.

Также в России создали систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.