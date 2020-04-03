Представлены правила сохранения фигуры на удаленной работе

03.04.2020, 14:30, Разное

Многие люди в связи с пандемией коронавируса переведены на дистанционный режим работы, чтобы избежать заражения. Специалисты представили ряд правил, позволяющих на «удаленке» сохранить фигуру в норме.

Во-первых, диетологи советуют придерживаться графика приема пищи: завтракать лучше спустя час после пробуждения, а между обедом и ужином следует придерживаться промежутка в 4-5 часов. Это позволит не поддаваться соблазну и избежать набора лишних килограммов.

Во-вторых, необходимо продумать меню, чтобы не прибегать к перекусам вредными для фигуры продуктами. В каждую трапезу следует включать пищу с достаточным количеством белка, сложных углеводов и полезных жиров.

Во-третьих, людям, желающим сохранить фигуру во время удаленной работы, важно утолять жажду простой водой, а не соками и газированными напитками. Это поможет пресекать фантомный голод и благотворно скажется на внешнем виде и состоянии здоровья.