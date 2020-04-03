Продавца «справок» для передвижения при карантине задержали в Петербурге

03.04.2020, 14:30, Новости дня

Подозреваемый в продаже справок, якобы разрешавших петербуржцам передвигаться по городу в период ограничительных из-за коронавируса мер, задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Предприниматель задержан с поличным при продаже нескольких справок, якобы разрешавших петербуржцам передвигаться по городу в период ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В мошенничестве подозревается 43-летний гендиректор коммерческой организации. «Мужчину задержали днем 2 апреля около одного из домов в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга с поличным при продаже четырех поддельных справок», – отмечается в сообщении.

Справки были выписаны на имена четырех жителей Петербурга, якобы являющихся работниками фирмы подозреваемого, официально занимающейся деревообработкой. При этом указывалось, что компания выпекает хлеб. Каждая «справка» стоила 1 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник уже сбыл аналогичным образом две подобные «справки».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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