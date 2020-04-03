Представлен фитнес-трекер Redmi Band без NFC за $14

03.04.2020, 14:30, Разное

Китайский бренд Redmi презентовал официально свой первый фитнес-браслет. Носимое устройство Redmi Band, оцененное в $14, появится в свободной продаже уже 9 апреля.

У данного гаджета азиатской компании традиционное исполнение: браслет, который необходимо носить на запястье. Авторы проекта предлагают потребителям разные цветовые гаммы: синий, оливковый, оранжевый и черный. Фитнес-трекер Redmi Band получил от разработчиков 1,08-дюймовый дисплей прямоугольной формы. В случае отсоединения ремешка можно получит доступ к USB Type-A в целях подзарядки. Указанный срок автономного функционирования данного технологического изобретения составляет 14 дней.

Благодаря внедренным сенсорам пользователь получил возможность мониторить всевозможные показатели физической активности и фиксировать длительность сновидений. Присутствует, в том числе, и датчик измерения частоты сердечных сокращений. Bluetooth-соединение позволяет обмениваться данными с мобильными гаджетами. Накопленный контент владелец устройства может посмотреть при помощи сопутствующего приложения. Из недостатков этой разработки стоит отметить отсутствие модуля бесконтактной оплаты товаров и услуг NFC. Стоимость фитнес-браслета составит 14 американских долларов.



Китайская корпорация Xiaomi 3 апреля проведет большой форум в рамках фестивального мероприятия Mi Fan Festival, которое посвящается десятилетию фирмы. Во время конференции представители IT-гиганта презентуют более двух десятков новых технологических разработок. В частности, это два телевизора, сушильная и стиральная машинки, ноутбук, двухдверный холодильник, очиститель и увлажнитель воздуха. По информации аналитиков, Xiaomi в настоящее время находится на второй позиции рынка носимых устройств. Общая сумма поставленных аксессуаров в мире составила больше 100 миллионов экземпляров.