Скандалы: В Испании сочли, что «воры в законе» это не миф

03.04.2020, 14:25, Разное

Суд в Мадриде вынес приговор одному из самых влиятельных мафиози, связанных с Россией, Тариэлу Ониани (Таро)

Первая секция уголовной палаты Национального суда Испании вынесла приговор влиятельному «вору в законе» Тариелу Ониани (Таро). Ему не удалось доказать, что понятия «вор в законе» и «кутаисская группировка» — мифы. Благодаря позиции России Таро получил минимальный срок — четыре года заключения и штраф в 26 тыс евро. Ониани и его адвокаты выстроили сразу несколько ступеней защиты. Когда в феврале 2020 года Таро под усиленной охраной привезли в зал суда, он сразу перешел в атаку. Ониани заявил, что «воры в законе» — это легенда». По версии Таро, термин появился во времена большевиков, он относился к уголовникам, помогавшим свергать царскую империю. А когда они своего добились, то и термин исчез. А „кутаисскую“ группировку, лидерство в которой ему приписывает обвинения, „законник“ назвал мифом. По его версии, он пользуется уважением в Грузии, поскольку поддерживал своих земляков во время войны в этой стране, а в военизированном подразделении из Кутаиси считался генералом. Отсюда якобы и информация, что он лидер „кутаисских“.

Адвокаты же давили на то, что еще в 1990-е годы Таро судили во Франции за участие в мафии, а человек не может быть осужден за одно и тоже дважды. Также защитники указывали, на вышедшие предельные сроки расследования.

В ходе последнего заседания представитель обвинения и судья сокрушались, что не могут вынести Ониани приговор за отмывание денег — по этому обвинению ему грозил большой срок. Однако Генпрокуратура РФ, получив из Испании материалы на экстрадицию „вора в законе“, объявила, что не усмотрела в них доказательств, подтверждающих участие Ониани в отмывании денежных средств. Поэтому ведомство может дать согласие на его выдачу исключительно при условии, что Испания обязуется осудить мафиози лишь за участие в преступном сообществе. После долгой переписки Мадрид вынужден был согласиться.

А вот участие Таро в мафии было сочтено доказанным. Главной уликой стал выписка из отеля Montívoli, где в 2003 году свой день рождения отмечал „вор в законе“ Захарий Калашов (Шакро молодой). Празднество перетекло в крупнейшую в Европе сходку мафии. Из документа следовало, что Ониани был среди гостей и провел в Montívoli четыре дня. Как заявил „законник“ в суде, в 2003 году в Барселоне он встретил Шакро, который позвал его на празднество. Ониани пообещал приехать, поэтому на его имя в Montívoli был забронирован номер. Однако в реальности встречу он не посетил, так как были другие дела.

Суд счел, что в 2000—2005 годах Ониани был „высшим руководителем грузинской преступной организации под названием ‚кутаиская‘, в которой ‚он достиг категории вора в законе‘ — самый высокий эшелон в мафиозных сетях этого типа. ‚Кутаисская‘ действовала в Испании ‚с целью отмывания денег от других ее преступных действий, совершенных в различных европейских странах, а также в Соединенных Штатах‘. Особо было подчеркнуто в приговоре, что ‚воры в законе‘ не являются мифом.

По версии суда, во Франции Таро осудили по другим обвинениям. А расследование не было затянутым, просто Ониани все эти годы скрывался.

Учитывая время нахождения под стражей в период предэкстрадиционного ареста и в ожидании суда после приговора, Ониани может провести в тюрьме совсем немного. Есть и еще один интересный момент. В России признали, что в свое время мафиози незаконно получил паспорт РФ, поэтому в Испанию он был отправлен в качестве лица без гражданства. А испанские законы гласят: если человек объявляет, что он — лицо без гражданства, при этом его судят в Испании, он отбывает там наказание, то потом имеет право официально остаться жить в этой стране.

Так что, похоже, экстрадиция в Испанию стала самым лучшим продолжением судьбы Ониани после его долгой отсидки в России.

Александр Горячев