Daily Sabah – туристический сезон в Турции отложен до конца мая

03.04.2020, 14:19, Новости дня

Власти Турции приняли решение отложить начало туристического сезона на конец мая, пишет The Daily Sabah, ссылаясь на слова турецкого министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя. По словам Эрсоя, он ожидает, что поначалу авиасообщение откроется с Азией, а затем с Россией и Европой.



Reuters

Туристический сезон в Турции планируется отложить до конца мая, пишет The Daily Sabah, ссылаясь на заявление турецкого министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.

«Мы надеемся, что туристическая активность возобновится во время Рамадана», — приводит издание слова Эрсоя. Отмечается, что в этом году Рамадан будет отмечаться в конце мая.

Как пишет издание, в прошлом году доход Турции от туризма составил $34,5 млрд. Министр Эрсой также призвал турфирмы использовать краткосрочные меры поддержки, предоставляемые государством: к примеру, если деятельность фирмы полностью или частично саботирована коронавирусом, то государство выплатит зарплаты работникам.

Кроме того, Эрсой выразил надежду, что авиасообщение вернётся к нормальному графику в конце июня. По словам министра, первыми, наиболее вероятно, возобновятся полёты из Азии, затем из России, Балкан и Европы. The Daily Sabah информирует, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену всех рейсов до 1 мая.

Издание напоминает, что на данный момент в Турции зафиксировано 15 679 случаев заражения коронавирусом.