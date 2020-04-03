Эксперт – даже в тяжёлые времена у Москвы и Эр-Рияда общие цели

03.04.2020, 14:19, Новости дня

Россия и Саудовская Аравия не ожидали, что коронавирус окажет такое влияние на экономику и потребление нефти, считает специалист по энергетике Дени Флорен. Однако, как он отметил в интервью Les Echos, даже в такой кризисной и конфликтной ситуации Москву и Эр-Рияд роднят общие цели, так что их союз никуда не исчез.



Reuters

Ни Россия, ни Саудовская Аравия не ожидали, что у эпидемии коронавируса будет столь значительное влияние на экономику, что спрос на энергоресурсы упадёт так резко и сильно, отмечает в интервью Les Echos специалист по энергетике Дени Флорен.

А дальше, по его словам, страны захотели воспользоваться ситуацией, чтобы заполучить контроль за рынком. Они делают ставку на выход из игры тех производителей, у кого стоимость производства выше — как у Венесуэлы, на старых скважинах Северного моря или на битумных песках Канады. А также на отмену и задержку в реализации больших проектов. «Россия и Саудовская Аравия сейчас плохо ладят, но у них объективно союз, потому что у них общие интересы».

И хотя считается, что главный враг обеих стран — это Соединённые Штаты, на самом деле нет гарантий, что именно американская нефтяная промышленность пострадает в этой войне цен больше всего. В краткосрочной перспективе США ощутят на себе последствия, много мелких компаний закроются или хотя бы сократят производство. Но такие гиганты, как Exxon или Chevron, наоборот, постараются укрепиться. И как только цены восстановятся, производство сланцевой нефти сможет быстро вернуться на прежние темпы.

С политической точки зрения Москва хотела нанести удар по Соединённым Штатам, но отчасти промазала, отмечает политолог. Однако, если производительность упадёт в Венесуэле, в Северном море, в Канаде и Бразилии, то рынок будет переформатирован и спрос должен восстановиться, считает эксперт, а в этом и была цель Москвы и Эр-Рияда.

При этом сам Дональд Трамп понимает, что ему нужно предпринять некие меры, чтобы помочь нефтяникам Техаса, ведь этот штат будет играть ключевую роль на грядущих выборах. У президента США нет полномочий устанавливать уровень производительности для страны, но он может запретить импорт нефти или наложить на импорт дополнительные налоги, чтобы защитить национальное производство, предлагает эксперт. По крайней мере, он мог бы пригрозить это сделать, чтобы заставить Саудовскую Аравию смягчить давление на цены, отмечает Дени Флорен в интервью Les Echos.