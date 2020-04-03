Google запустил сайт для отслеживания передвижений людей во время карантина в мире

03.04.2020, 14:16, Новости дня

Корпорация Google запустила сайт COVID-19 Community Mobility Reports, где размещаются отчеты о местоположении пользователей сервисов компании по всему миру во время пандемии коронавируса без указания геолокации конкретного человека, сообщили в Google.

С помощью сайта можно отслуживать посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков после введения режима самоизоляции в большинстве стран мира в связи с пандемией, информирует ТАСС.

Отмечается, что передаваться будут лишь данные о посещении того или иного объекта, информация о каждом пользователе не будет доступна в целях защиты персональных данных клиентов.

Из данных о перемещении жителей Сан-Франциско (штат Калифорния) следует, что в период с 16 февраля по 29 марта число посетителей торгово-развлекательных комплексов в городе снизилось на 72%, а число гуляющих в парках сократилось на 55%.

В Google уточнили, что отчеты будут включать данные, собранные на протяжении нескольких недель. На начальном этапе на сайте будет представлена статистика по 131 стране, включая Белоруссию, Казахстан и Киргизию. РФ пока в списке этих стран нет, однако в корпорации заявили, что увеличат охват по странам, в которых будут отслеживать перемещения граждан.

В компании отмечают, что интернет-портал поможет представителям органов власти различных стран оценить соблюдение гражданами мер по самоизоляции.

Ранее стало известно, что в Москве разрабатывают и тестируют мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, обязавшихся соблюдать карантин на дом.

Также в РФ создали систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.