 

Лукашенко поручил закупить готовые нефтепродукты для хранилищ

03.04.2020, 14:16, Новости дня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на фоне снижения мировых цен на нефть дал поручение о закупке готовых нефтепродуктов и заполнении ими хранилищ в районах и областях республики.

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области Лукашенко, в частности, поинтересовался, в каких объемах можно принять на хранение готовые нефтепродукты.

«Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах – в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища», – БелТА слова главы Белоруссии.

Ранее Роснефть подписала с белорусскими НПЗ контракты на поставку нефти. Сообщалось, что поставки будут осуществляться на озвученных компанией ранее условиях.



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