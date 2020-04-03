 

Мнение: Отстранение капитана Крозье

03.04.2020, 14:10, Разное

Командир атомного авианосца "Теордор Рузвельт" капитан Бретт Крозье был отстранен от командования кораблем.
Формальной причиной отстранения стало то, что он пересылал просьбы о помощи с заболевшими на корабле по "незащищенным электронным каналам", чем нарушил протокол.
Фактическая причина отстранения – публичные заявления Крозье (которые тиражировались в американской прессе) и последующее снятие части экипажа с авианосца (который спешно ушел на Гуам) дезавуировали заявления Пентагона о том, что корабль полностью боеспособен и готов выполнять любые задачи.
По сути, рассказывая, как обстоят дела с заболевшими на корабле, Крозье подставил собственное начальство, которое выпускало по поводу ситуации с зараженным атомным авианосцем успокаивающие заявления.
Разумеется, в глазах защитников Пентагона действия Крозье расцениваются как паникерство. Министр флота Модли заявил, что хотя Крозье и действовал из лучших побуждений, но своими действиями он фактически разводил панику и действовал непрофессионально.
Тем не менее, Крозье оставят на флоте и даже не понизят в звании. Очевидно, что историю с заражением авианосца постараются замести под ковер, так как она выставляет ВМС США в неприглядном свете.
Демократы уже вцепились в эту историю, выставляя Крозье героем, которого хотят наказать "за правду".

Источник: Colonel Cassad



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