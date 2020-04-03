 

Экстрасенс Миронова в будущем Самойловой «увидела» нового мужчину, у Джигана – проблемы с законом

03.04.2020, 14:09, Разное

Экстрасенс Дарья Миронова поделилась пророчеством относительно будущего Оксаны Самойловой и Джигана. В судьбе модели медиум «увидела» нового мужчину, а Джигану предсказывает проблемы с законом.
Вопреки ожиданиям многих поклонников звездной пары, она распадется, уверена ведунья, предсказавшая смерть известной исполнительницы Юлии Началовой. Джиган и Самойлова попробуют спасли семью ради детей, но попытка окажется неудачной: он не изменится, а ей не удастся держать баланс отношений. Супруги расстанутся в срок до трех месяцев.


Как отметила Миронова, Самойлова давно забыла о себе и личном счастье, заботясь о семье. Однако модель в будущем не останется в одиночестве. Экстрасенс пророчит звезде молодого мужчину – спортсмена, которому она подарит дочь, однако вступать в брак не захочет. Будущее рэпера, по словам ведуньи, не такое безоблачное. Джиган «запустит себя», и у него возможны проблемы с законом. Музыкант пока «окончательно не оказался на дне» благодаря стараниям супруги, заявила экстрасенс в интервью «Пятому каналу».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Психоделический клип Светланы Лободы на песню «Новый Рим» напугал поклонников

21.03 / Маска небесная

20.03 / Платформу «Яндекс.Эфир» открыли для профессиональных видеоблогеров

12.02 / Мнение: Рожайте оппозицию

02.02 / Мнение: Оснащение подлодок США боеголовками W76−2 делает войну с РФ более вероятной

06.02 / Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для журнала Dazed

13.03 / Вайнона Райдер поддержала Джонни Деппа в его судебных разбирательствах с Эмбер Херд

31.03 / В Москве и Московской области скончались пять пациентов с коронавирусом

24.02 / Участник шоу «Импровизация» Антон Шастун поделился секретами счастливых отношений с девушкой

10.03 / «Я все…»: Джиган оставил фанатам неоднозначное сообщение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска