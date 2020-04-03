Экстрасенс Миронова в будущем Самойловой «увидела» нового мужчину, у Джигана – проблемы с законом

03.04.2020, 14:09, Разное

Экстрасенс Дарья Миронова поделилась пророчеством относительно будущего Оксаны Самойловой и Джигана. В судьбе модели медиум «увидела» нового мужчину, а Джигану предсказывает проблемы с законом.

Вопреки ожиданиям многих поклонников звездной пары, она распадется, уверена ведунья, предсказавшая смерть известной исполнительницы Юлии Началовой. Джиган и Самойлова попробуют спасли семью ради детей, но попытка окажется неудачной: он не изменится, а ей не удастся держать баланс отношений. Супруги расстанутся в срок до трех месяцев.



Как отметила Миронова, Самойлова давно забыла о себе и личном счастье, заботясь о семье. Однако модель в будущем не останется в одиночестве. Экстрасенс пророчит звезде молодого мужчину – спортсмена, которому она подарит дочь, однако вступать в брак не захочет. Будущее рэпера, по словам ведуньи, не такое безоблачное. Джиган «запустит себя», и у него возможны проблемы с законом. Музыкант пока «окончательно не оказался на дне» благодаря стараниям супруги, заявила экстрасенс в интервью «Пятому каналу».