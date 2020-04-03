Названы преимущества бюджетного смартфона Huawei P40 Lite E

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03.04.2020, 14:09, Разное

В период укрепления позиций американского доллара китайская фирма Huawei пытается держать марку качества среди недорогих смартфонов. Особенно среди них выделяется P40 Lite Pro E с основной камерой на 48 Мп и броским внешним видом.
Главной камерой Huawei P40 Lite Pro E является модуль на 48 Мп, который делает детализированные и качественные изображения в HDR-фоне. Имеющийся режим с увеличенным динамическим диапазоном отлично способен проявлять себя на широкоугольном объективе второй камеры на 8 Мп. Третья камера – это ToF-модуль. «Фронталка» умеет относительно неплохо справляться с размытием фона, но фотографиям недостаточно нормального определения баланса белого.

В Huawei P40 Lite E – симметричные и минимальные рамки. Стоит выделить из общего ракурса нижнюю грань, но разработчики ее максимально сузили. Сам дисплей обладает разрешением HD+, но плотности пикселей хватит для применения смартфона с приемлемого для зрения расстояния. С обратной стороны гаджет тоже смотрится привлекательно. В центре расположен сканер отпечатков пальцев, задняя крышка переливается по свету, а ближе к левому верхнему краю имеется комплекс из трех задних камер.

Работает Huawei P40 Lite Pro E на платформе чипа Kirin 710F, но аппарат, несмотря на устаревшую «начинку», функционирует без багов. Объем батареи составляет 4000 мАч, чего достаточно на пару дней нормальной эксплуатации.



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