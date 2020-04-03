Ассоциация управленцев здравоохранения раскритиковала «Альянс врачей» Васильевой

03.04.2020, 14:08, Новости дня

Анастасия Васильева из «Альянса врачей» продолжает провоцировать скандалы ради собственного пиара на фоне распространения коронавируса, говорится в заявлении Ассоциации управленцев сферы здравоохранения.

«Вчера она решила отправиться в Новгородскую область из Москвы, прикрываясь якобы благими намерениями – привезти в Окуловскую ЦРБ и Боровичскую СМП средства индивидуальной защиты. Только, как известно, благими намерениями дорога выстлана не туда. Васильева, по множествам сведений, не вполне здорова, еще недавно у нее была высокая температура и все признаки ОРЗ, кроме того, недавно ее родственники вернулись из ОАЭ, а это значит что Васильева априори должна сидеть на карантине. Тем не менее она поехала в больницы», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Ассоциации.

«Но ни в Окуловской ЦРБ, ни в Боровичской СМП нет ни одного случая COVID-19. В то время как в Москве есть. И она вывезла партию СИЗ из региона с проблемной ситуацией в населенные пункты со спокойной эпидемиологической обстановкой. При этом она едет на машине, зная, что весь транспорт сейчас в нынешних условиях проверяют, но не берет с собой документы на авто. Налицо провокация. Она также берет с собой иностранного журналиста – СМИ ей нужно для еще большей огласки», – подчеркивается в заявлении.

«И, конечно же, Васильева как медик не могла не знать, что никакие СИЗ не принимаются в больницы, так как нет гарантии их стерильности. В результате вся «помощь» остается у членов ее профсоюза. Итоговый выхлоп ее вылазки крайне отрицательный. Она подвергла риску людей, в том числе и тех, кто сопровождал ее для документации запланированного конфликта, не принеся никакой пользы больницам и врачам», – заключили в Ассоциации управленцев сферы здравоохранения.

В свою очередь юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале также обратил внимание, что глава «Альянса врачей» Васильева отправилась якобы «раздавать медицинские маски» в город Окуловка, нарушив при этом режим самоизоляции.

«По внезапному совпадению, вместе с Васильевой туда поехали представители западных СМИ, включая голландского журналиста Стивена Дерикса. Видимо, просто случайно Васильева их предложила подвезти по пути», – отметил Ремесло.

«А в январе этого года Васильева взяла с собой в поездку в маленький уральский город Богдановичи Марка Беннетса из газеты Washington Times. И там также произошел скандал с задержаниями. Удивительные совпадения – а не работа по одной методичке для западных СМИ, как вы могли подумать», – добавил он.

«У Алексея Анатольевича и его команды явный кризис жанра – сцена с задержанием Васильевой до боли напоминает то, что летом прошлого года исполняла «голодающая» Люба Соболь. Даже исполнители ролей похожи по внешности. Увы, гроссмейстер не балует нас разнообразием ходов…» – заключил юрист.

Напомним, ранее «Альянс врачей» обвинили в распространении фейков про коронавирус и в создании угрозы распространения заболевания.

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