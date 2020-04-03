 

Генерал-полковника Арсланова отстранили от должности замглавы Генштаба

03.04.2020, 14:08, Новости дня

Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«После того как суд решил поместить его под стражу, Арсланов был отстранен от должности замглавы Генштаба», – сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поручился за Халила Арсланова.

7 февраля суд арестовал замглавы Генштаба по обвинению в мошенничестве. Арсланов считает, что уголовное дело против него возбуждено для дискредитации его самого и «высшего руководства Вооруженных Сил».



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