В Уфе на 15 тысяч рублей оштрафовали мужчину, который ночью вышел перепарковать машину

03.04.2020, 14:06, Разное

Мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Уфы оштрафовала 33-летнего жителя микрорайна Затон Руслана Шарифуллина на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции во время вспышки коронавируса, сообщили в управлении МВД по Башкирии.

Полицейские задержали его в ходе рейда в ночь на 2 апреля — спустя несколько часов после того, как президент Владимир Путин поднял в КоАП максимальный штраф за нарушение карантина с 500 рублей до 40 тысяч рублей. В Башкирии режим всеобщей самоизоляции действовал с 31 марта, всего там составили уже больше 30 протоколов.

Согласно протоколу, который цитирует «Коммерсант», Шарифуллин находился «в общественном месте без справки от работодателя», а также передвигался на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. По словам самого мужчины, он вышел во двор переставить машину, а о введении режима самоизоляции не знал.

При этом глава Башкирии Радий Хабиров после издания указа о самоизоляции призывал силовиков и дружинников «мягко» просить людей на улице отправляться домой: «Людей надо ориентировать на убеждение — мягкое, аккуратное убеждение, но последовательное и результативное». Власти Москвы, которая второй по стране после Чечни 29 марта ввела ограничения на передвижение для своих жителей, отмечали, что штрафовать за нарушение самоизоляции будут, только если люди «будут собираться большими группами».