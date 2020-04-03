 

«Такое теплое видео!»: Танцы Гагариной с дочкой впечатлили поклонников

03.04.2020, 13:53, Разное

Певица Полина Гагарина не хочет скучать в самоизоляции. В прямом эфире для поклонников звезда показала видео танцевальной тренировки с дочерью Мией.
Малышке Мии, которой скоро исполнится три года, понравилось занятие её мамы. Она решила также принять участие в нем и отлично с этим справилась. Веселый взаимообмен движениями произвел впечатление и на фанатов в Instagram. Многие отметили артистизм девочки. «Гены еще никто не отменял», — пишут поклонники, восторгаясь танцами. Ролик приобрел большую популярность в Сети. Вместе с тем, некоторые сожалеют, что певица не показывает открыто лицо девочки, снимая её со спины. «Ничего не поделаешь, – вздыхают фанаты, – придется немного подождать». Однако это не помешало части фолловеров назвать маленькую Мию копией мамы.

Танцевальным дуэтом Полина Гагарина представила еще одно веселое занятие в условиях ограничения свободы передвижения: полезно для организма и поднятия настроения. Обе участницы намерены продолжать показательные выступления.



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