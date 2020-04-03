Испания опередила Италию по числу случаев заражения коронавирусом

03.04.2020, 13:53, Новости дня

В Испании с начала эпидемии выявлено 117 тыс. 710 случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло почти 11 тысяч, сообщил минздрав страны. В Италии при этом зафиксировано более 115 тыс. случаев COVID-19.

За минувшие сутки в Испании скончались 932 пациента с коронавирусом, всего погибло 10 тыс. 935 человек, выздоровели 30,5 тыс. По данным минздрава страны, активными остаются 76,3 тыс. случаев заражения. За сутки COVID-19 выявлен у 7,5 тыс. новых пациентов, информирует РИА «Новости».

Всего с начала эпидемии в Мадриде выявлено более 34 тыс. случаев заболевания, скончались 4,5 тыс. человек, в Каталонии – 23,5 тыс. случаев, из них умерли 2,3 тыс. пациентов.

Накануне сообщалось, что число жертв коронавируса в мире достигло 50 тыс. человек.

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