Минпромторг дал рекомендации регионам по режиму продажи алкоголя

03.04.2020, 13:48, Новости дня

Российским регионам рекомендовано не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости, соответствующие указания дало Министерство промышленности и торговли.

«Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости», – передает РИА «Новости» текст документа.

По оценке ведомства, введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение.

Также ведомство призвало власти российских регионов не допускать закрытия розничных рынков и ярмарок, так как это повлечет увеличение нагрузки на магазины, передает ТАСС.

«Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах», – говорится в письме Минпромторга.

Также от регионов потребовали обеспечивать беспрепятственный проезд транспорта, перевозящего товары – прежде всего, продукты и товары первой необходимости.

Кроме того, региональным властям указано организовать работу на территории субъекта по производству и обеспечению граждан гигиеническими масками.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.

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