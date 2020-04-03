Видео с братом Ермака. Лерос пришел в ГБР, но попросил перенести допрос

03.04.2020, 13:45, Новости дня

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Гео Лерос утром 3 апреля побывал на допросе в Государственном бюро расследований по делу о видеозаписях, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак.

Как сообщил в Facebook адвокат Лероса Маси Найем, он с клиентом прибыл на допрос по уголовному производству №42020000000000642, открытому по п. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий), как указано в повестке.

“Гео Лероса вызывают на допрос в статусе свидетеля. Поскольку субъект преступления специальный и им может быть только работник правоохранительного органа, то по данной квалификации Гео никак не может стать подозреваемым”, – написал адвокат накануне.

Щодо сьогоднішнього допиту народного депутата України Geo Leros в Державне бюро розслідувань. Що буде розслідуватись в… Posted by Masi Nayyem on Neljapäev, 2. aprill 2020

Но на самом допросе, по словам Найема, им сообщили, что вчера объединили несколько производств в одно, и теперь в нем упоминается не только ст. 365, но и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц или нанесшее значительный ущерб), ст. 328 (разглашение государственной тайны), ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) Уголовного кодекса.

“Мы начали допрос и во время него заявили ходатайство о его переносе на основании ст. 135 Уголовного процессуального кодекса”, – рассказал Найем.

Щодо допиту народного депутата України Гео Лероса в Державне бюро розслідувань. Ми прибули на допит, на який нас… Posted by Masi Nayyem on Neljapäev, 2. aprill 2020

После допроса Лерос сказал журналистам, что его не спрашивали о самих записях, следователей интересовало только то, кто их передал депутату, сообщил “24 канал”.

Следующий допрос запланирован на 13 апреля.

29 марта Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. В комментарии “Украинской правде” депутат сообщил, что получил около 40 часов видео.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.