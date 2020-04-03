В Украине будут тестировать на коронавирус всех больных с вирусными пневмониями

03.04.2020, 13:45, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины будет тестировать на коронавирус всех больных с вирусными пневмониями. Об этом 2 апреля в эфире телеканала “1+1” рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым 2 апреля.

“Мы приняли политическое решение завтра (3 апреля. – “ГОРДОН”) обязать при всех вирусных пневмониях брать пробы биоматериала и передавать его на тестирование на коронавирус”, – сообщил Ляшко.

Он напомнил, что ранее на коронавирус проверяли только всех умерших от пневмонии.

На брифинге 3 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столичных медучреждениях у всех пациентов с пневмониями уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на коронавирус.

“В столичных больницах с диагнозом “пневмония” сегодня находится почти 400 больных. Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии – это последствия осложнений от коронавируса”, – цитирует Кличко корреспондент издания “ГОРДОН”.

В Украине, по информации Минздрава на 10.00 3 апреля, лабораторно подтверждено 942 случая инфицирования COVID-19, 19 человек вылечились, 23 скончались. Всего с начала года в Украине лаборатории проверили 4404 пробы на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1 млн человек, из них более 211 тыс. выздоровели, а 53 211 человек умерли.