В Испании – 932 умерших от коронавируса за сутки. Страна опередила Италию по количеству инфицированных

03.04.2020, 13:45, Новости дня

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании скончалось 932 человека, общее количество летальных случаев возросло до 10 935, сообщило 3 апреля в Twitter министерство здравоохранения страны.

От COVID-19 в стране вылечилось 30 513 человек.

Всего количество зараженных коронавирусом, включая умерших и вылечившихся, составляет 117 710.

Больше всего больных COVID-19 – в провинции Мадрид (34 188) и Каталонии (23 460).

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 3 de abril:

* Confirmados 117.710

* En UCI 6.416

* Fallecidos 10.935

* Curados 30.513

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/CO7lLun3hi

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 3, 2020

Таким образом, по количеству инфицированных Испания опередила Италию, где по состоянию на вечер 2 апреля было 115 242 подтвержденных случаев болезни, и находится на втором месте в мире после США. По числу летальных случаев Испания вторая после Италии (Италия и Испания публикуют официальные данные по COVID-19 раз в сутки: Италия – около 19.00, а Испания – около 13.00).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1 млн человек, из них более 217 тыс. выздоровели, а 53 975 человек умерли.