Скандал в биатлоне: исполнительный директор СБР против президента

03.04.2020, 13:42, Новости дня

Российский биатлон, который не слишком вразумительно провел прошедший сезон, продолжают раздирать малые и большие конфликты. В период карантина к скандалу подключился один из высших руководителей Союза биатлонистов РФ – исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

Голиков накануне сообщил, что имеет цель собрать внеочередную отчетно-выборную конференцию Союза, на которой он бы хотел инициировать выборы нового президента и других руководителей организации. Ныне СБР возглавляет Владимир Драчев. "Мне кажется, Драчев должен уйти", – сказал исполнительного директора.

По словам Голикова, начав работать в СБР, он понял, что многие дела идут не так по части закона и распределения финансов, но сам уходить не считает нужным: "Зачем уходить мне, если закон нарушаю не я? Чувствую, в свете этих событий я все-таки уйду, но вообще сейчас у меня другой интерес – организовать внеочередную конференцию СБР".

"Вряд ли я один такой желающий, но мне нужна небольшая группа единомышленников – в биатлоне есть нормальные, честные, добросовестные люди, – цитирует Голикова интернет-портал Спортс.Ru. – И я не могу понять – что плохого от перемены власти? Хуже, чем президент Драчев, для биатлона придумать сложно".

Говоря о возможном сменщике Драчева, исполнительный директор СБР отметил, что сам на эту должность не покушается: "В плане руководства я ни на что не претендую. Мне хочется выбрать достойного кандидата. Если это произойдет – посчитаю задачу выполненной. И кандидат у меня есть. Он не входит в руководство СБР. Но вообще, я за досрочные честные выборы президента с достаточно большим количеством кандидатов – не два человека, а хотя бы три-четыре".