 

Скандал в биатлоне: исполнительный директор СБР против президента

03.04.2020, 13:42, Новости дня

Российский биатлон, который не слишком вразумительно провел прошедший сезон, продолжают раздирать малые и большие конфликты. В период карантина к скандалу подключился один из высших руководителей Союза биатлонистов РФ – исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

Голиков накануне сообщил, что имеет цель собрать внеочередную отчетно-выборную конференцию Союза, на которой он бы хотел инициировать выборы нового президента и других руководителей организации. Ныне СБР возглавляет Владимир Драчев. "Мне кажется, Драчев должен уйти", – сказал исполнительного директора.

По словам Голикова, начав работать в СБР, он понял, что многие дела идут не так по части закона и распределения финансов, но сам уходить не считает нужным: "Зачем уходить мне, если закон нарушаю не я? Чувствую, в свете этих событий я все-таки уйду, но вообще сейчас у меня другой интерес – организовать внеочередную конференцию СБР".

"Вряд ли я один такой желающий, но мне нужна небольшая группа единомышленников – в биатлоне есть нормальные, честные, добросовестные люди, – цитирует Голикова интернет-портал Спортс.Ru. – И я не могу понять – что плохого от перемены власти? Хуже, чем президент Драчев, для биатлона придумать сложно".

Говоря о возможном сменщике Драчева, исполнительный директор СБР отметил, что сам на эту должность не покушается: "В плане руководства я ни на что не претендую. Мне хочется выбрать достойного кандидата. Если это произойдет – посчитаю задачу выполненной. И кандидат у меня есть. Он не входит в руководство СБР. Но вообще, я за досрочные честные выборы президента с достаточно большим количеством кандидатов – не два человека, а хотя бы три-четыре".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Сирия признала геноцид армян на фоне обострения противостояния с Турцией

31.03 / Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

23.03 / Вопрос дня: Как отличить коронавирус от гриппа и простуды?

19.03 / Администрация просит выделить ведомствам допфинансирование на сумму $ 45,8 млрд

23.02 / В комитете Госдумы по обороне назвали истинные цели “ядерных учений” США

13.02 / Кононенко назвал Собчак «редкостной дурой»

26.03 / Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

14.02 / Мантуров высказался об изменении цены на смартфоны из-за коронавируса

15.02 / Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

05.03 / Новый смартфон Samsung Galaxy M21 получит аккумулятор на 6000 мАч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска