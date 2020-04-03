Экономика еврозоны пострадала от рекордного падения деловой активности

03.04.2020, 13:42, Новости дня

Экономика еврозоны в марте пережила рекордный спад деловой активности, поскольку пандемия коронавируса заставила власти региона закрыть огромные сектора экономики.

Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) еврозоны рухнул с февральского уровня 51,6 до рекордно низкой отметки 29,7 пункта, заявил исследовательская компания IHS Markit. Показатель ниже предварительной оценки, составлявшей 31,4 пункта.

Индекс ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. Мартовские данные указывают на максимальное месячное снижение активности с момента начала исследований в июле 1998 года.

PMI сферы услуг еврозоны упал с 52,6 до рекордно низкого уровня 26,4 пункта. Предварительная оценка составляла 28,4 пункта.

"Сектор услуг в настоящее время испытывает особенно серьезные последствия от вспышки COVID-19, поскольку поездки, туризм, рестораны и другие развлекательные мероприятия сильно пострадали от мер по сдерживанию вируса", — сообщил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Новые заказы в марте сократились максимальными темпами за почти 22-летнюю историю исследования. Деловая уверенность была самой низкой за весь период сбора данных — с июля 2012 года.

Неопределенность в отношении длительности ограничительных мер, призванных сдержать распространение вируса, привела к тому, что многие компании стали сокращать рабочие места. "Согласно мартовским данным, потери рабочих мест [в еврозоне] были зафиксированы впервые за последние пять лет. Более того, темпы сокращения были максимальными с июня 2009 года", — говорится в сообщении IHS Markit.

"Данные указывают на то, что экономика еврозоны уже сокращается в годовом выражении темпами, приближающимися к 10%, а в ближайшем будущем неизбежно наступит ухудшение", — отметил Уильямсон.

"Ни одна страна не избежала серьезного спада деловой активности, но особенно резкое снижение PMI сферы услуг Италии до всего лишь 17,4 пункта, вероятно, дает представление о том, что ожидает другие страны, поскольку закрытия и карантинные меры становятся все более распространенными", — добавил он.