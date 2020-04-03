Банк России продолжит поддержку банков и рубля в апреле

03.04.2020, 13:42, Новости дня

Банк РФ объявил о продолжении поддержки финсовых рынком и экономики. С 6 по 30 апреля 2020 года регулятор будет предоставлять ликвидность, продавать валюту на внутреннем рынке.

Исключением станут 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля – это календарные выходные дни.

Банк РФ будет проводить операции РЕПО по фиксированной ставке каждый день с исполнением второй части на следующий день, если это не выходной.

Регулятор будет предоставлять обеспеченные кредиты в рамках стандартных и специализированных инструментов рефинансирования.

Погашение кредитов Банка РФ проводится в календарную дату в соответствии с параметрами сделки с учетом срока исполнения обязательств за исключением выходных, как и досрочное погашение кредитов Банка России.

Депозитные операции "овернайт" проводятся ежедневно с возвратом депозита на следующий день, если это не выходной.

Недельные депозитные аукционы – по графику, а аукционные операции "тонкой настройки" запланированы при необходимости в зависимости от потребности банков в ликвидности.

Операции "валютный своп" проводятся в этот период ежедневно, как и продажа валюты на торгах Московской Биржи.

Банк РФ по поручению Минфина в апреле продаст на Московской бирже валюту на 77,8 миллиарда руб., сообщило ранее министерство.

В день на бирже с 7 апреля по 12 мая 2020 года планируется продавать по 3,5 миллиарда руб. из Фонда национального благосостояния.

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний.

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Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году.

И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.

По оценке Минфина, в апреле ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит около 55,8 миллиарда руб., а в марте – 22,0 миллиарда руб.