Умер легендарный дизайнер обуви Серджио Росси

03.04.2020, 13:31, Разное

Серджио Росси – итальянский дизайнер обуви, основатель одноименного бренда Sergio Rossi – ушел из жизни в возрасте 84 лет. Как сообщает Vogue, он скончался в четверг, 2 апреля, в итальянском городе Чезена. Дизайнер был заражен коронавирусом, предполагается, что болезнь стала причиной его смерти. Официальных заявлений от семьи пока не последовало, но новость о кончине подтвердил генеральный директор бренда Риккардо Шиутто:

Счастлив, что знал этого человека. Он был нашим духовным наставником, и сегодня более чем когда-либо. Он любил женщин и мог уникальным образом запечатлеть любую женственность. Никогда не был чрезмерным, всегда со вкусом, доводил все до идеала. Однажды он сказал мне, что хочет создать идеальный аксессуар для женской ноги.

Обувную компанию имени себя Серджио Росси основал в 1951 году, совсем скоро бренд начал ассоциироваться у потребителей с итальянским качеством и классическим женственным дизайном, туфли и босоножки марки начали носить многие селебрити – как в обычной жизни, так и на красных дорожках. В настоящий момент Sergio Rossi принадлежит французской корпорации Kering.

