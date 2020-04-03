 

РФС подтвердил кражу со склада формы сборной России

03.04.2020, 13:30, Новости дня

Российский футбольный союз (РФС) обратился в полицию по факту кражи экипировки сборной РФ со склада, сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей – всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым», – передает РИА «Новости» сообщение службы коммуникаций РФС.

Во вторник в Сети появилось изображение новой формы российской футбольной сборной, в которой команда будет выступать в сезоне 2020/2021.



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