 

Определена самая депрессивная профессия

03.04.2020, 13:30, Разное

Группа социологов и психологов, изучив особенности нагрузок в различных сферах деятельности, определили самую депрессивную профессию. Оказалось, наибольшему стрессу подвержены водители, управляющие автобусами.
Не далеко от них в плане психологического напряжения «ушли» лица, занимающиеся недвижимостью. В тройку «антилидеров» включена и социальная сфера. Не менее депрессивными считаются профессии, связанные с оказанием бытовых услуг. Стрессу подвержены и юристы, а также сотрудники издательств.

В средней степени на психологическое здоровье влияет работа в области здравоохранения, инженерии и обслуживания автомобилей. Сюда исследователи отнесли и ресторанный бизнес, сферу образования и грузоперевозки.

Самый низкий уровень стресса выявлен у работников угольных предприятий, авиации, металлургии. Меньше страдают от депрессивных настроений организаторы досуга и спортсмены.



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