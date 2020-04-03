Экономисты: американская экономика уже в рецессии

03.04.2020, 13:20, Новости дня

Американскую экономику настигла рецессия. Как долго она продлится, будет зависеть от развития ситуация с пандемией, которая может унести сотни тысяч жизней и которая вынудила большую часть страны ввести жесткие ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения инфекции.

А вот скорость восстановления экономики будет зависеть от того, сколько помощи окажет ей правительство и насколько эффективно будет использоваться эта помощь для сохранения рабочих мест, заявили в четверг в Федеральном резерве.

«Что мы знаем на примере 2008 года: когда миллионы и миллионы американцев потеряли работу, на восстановление рынка труда ушло более десяти лет, – отмечает глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. – Я очень доволен тем, что многие действия федерального правительства и властей штатов направлены на то, чтобы помочь людям сохранить рабочие места».

Речь идет о стартующей в пятницу новой программе кредитования для малого бизнеса общим объемом 350 миллиардов долларов, которая призвана помочь компаниям выплачивать зарплату сотрудникам.

Эта программа – часть пакета антикризисных мер в размере 2,2 триллиона долларов, который Конгресс принял на прошлой неделе.

За последние две недели за пособием по безработице обратились 10 миллионов американцев, что Кашкари назвал «шокирующим и тревожным» показателем. Ряды безработных пополнила и его жена, работавшая в агентстве по организации корпоративных поездок.

По словам Кашкари, если рабочие места останутся закреплены за сотрудниками, восстановление может пойти быстрее, поскольку компаниям проще будет начать заново.

Если же компании не смогут вновь открыться и сохранить своих сотрудников, тысячи предприятий начнут банкротиться, что приведет к значительно более долгому восстановлению.

Глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в интервью CNBC также отметил, что экономика находится в стадии «резкого сокращения», и уровень безработицы может достичь 10-15 процентов.

При 15 процентах без работы окажутся 24 миллиона американцев. В феврале уровень безработицы составлял 3,5 процента, а пиковый показатель, 10 процентов, был достигнут во времена Великой рецессии.

«Мы знаем, что в связи с ограничительными мерами и сектору услуг, и потребителю придется тяжелее», – отметил Каплан, имея в виду изданные в большинстве штатов указы, предписывающие людям оставаться дома и закрыть все заведения, не относящиеся к категории первой необходимости.

Хотя Каплан полагает, что к концу года безработица упадет примерно до 8 процентов, он предупреждает: «Чтобы этого добиться, потребуется много работы».

Ключевую роль в этом играют антикризисные меры, в том числе принятый на прошлой неделе пакет помощи, однако понадобится больше мер фискального характера, отмечает он.