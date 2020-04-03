В Неваде продлили срок закрытия казино и других заведений до конца апреля

03.04.2020, 13:20, Новости дня

В связи с пандемией коронавируса штат Невада продлил до 30 апреля срок закрытия казино и других заведений, не относящихся к категории обязательных.

«Эта директива служит продолжением прошлых директив о закрытии школ, социальном дистанцировании, закрытии заведений и запрете на публичные мероприятия численностью более 10 человек, обязывая вас оставаться дома, за исключением случаев крайней необходимости», – заявил губернатор штата Стив Сайсолак.

Изначально указ о закрытии заведений в штате должен был действовать 30 дней, начиная с 17 марта.