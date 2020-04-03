“Коммерсантъ”: власти регионов мешают работать онлайн-магазинам, задерживают курьеров и поставщиков

03.04.2020, 13:18, Новости дня

Ассоциация компаний интернет-торговли пожаловалась на властей большинства регионов России, заявив, что они мешают работе онлайн-магазинов, пишет “Коммерсант”. По словам представителя АКИТ, курьеров задерживают, поставщикам не дают добраться до распределительных центров, а пункты выдачи товаров принудительно закрывают под предлогом борьбы с коронавирусом. При этом официально онлайновая торговля в России под карантин не подпадает: постановление правительства, которое вышло 27 марта, разрешает работу всех площадок дистанционной торговли.

Всего по России АКИТ выявил более 2 тысяч случаев нарушения работы курьеров и поставщиков. Меньше всего проблем с этим в Москве, Подмосковье и Нижегородской области. А наиболее часто остановки грузовых машин происходят на юге страны и в Центральном федеральном округе.

Сейчас такие проблемы решаются только с помощью звонков в региональные департаменты от Минпромторга, заявил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Ранее на проблему закрытия пунктов выдачи заказов гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук просила обратить внимание правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным:

“E-commerce сейчас становится, по сути, кровеносной системой страны, обеспечивающей бесперебойное снабжение всех жителей как необходимыми и жизненно важными товарами, так и любыми другими. Продажи онлайн помогают поддерживать на плаву и многие другие отрасли экономики – только с нами работают свыше 24 тыс. поставщиков, из них 15 тыс. – это малый и средний бизнес”, – объяснила она.

АКИТ настаивает, что вопрос препятствий в работе интернет-торговли в России необходимо вынести на уровень правительства. Ассоциация просит власти утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения. “Во-вторых, еще раз необходимо дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами, не только из списка первой необходимости”, – подчеркивает президент АКИТ Артем Соколов.

2 апреля президент РФ Владимир Путин из-за коронавируса объявил нерабочим в России весь апрель. Это означает, что во многих регионах останутся закрытыми магазины одежды, товаров для дома и другие торговые точки (за исключением продуктовых магазинов и аптек). В этих условиях торговля ожидаемо переместилась именно в интернет. Также во многих регионах власти запретили жителям выходить на улицы, кроме как за продуктами, и это тоже способствует тому, что они начали делать покупки онлайн.