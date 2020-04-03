РБК: среди гуманитарных грузов, которые Россия отправила в США, были аппараты ИВЛ от компании под санкциями

03.04.2020, 13:18, Новости дня

Среди гуманитарных грузов для борьбы с коронавирусом, которые Россия отправила в США, оказалась продукция концерна КРЭТ, находящегося под американскими санкциями, утверждает РБК.

На фотографиях груза в самолете, выложенных военным исследователем Робертом Ли из King’s College London, видно, что среди поставленных в США медицинских товаров есть аппараты ИВЛ “Авента М”. Их выпускает Уральский приборостроительный завод (УПЗ). Завод входит в концерн “Радиоэлектронные технологии” (КРЭТ), который, в свою очередь, входит в структуру “Ростеха”.

Коробки с аппаратами ИВЛ “Авента М” производства УПЗ журналисты РБК обнаружили и на видеозаписи разгрузки самолета в США, распространенной агентством Ruptly (принадлежит телеканалу RT) в ютубе.

КРЭТ находится под санкциями США с июля 2014 года за аннексию Крыма и участие в конфликте в Восточной Украине, причем концерн попал в самый жесткий санкционный список SDN: американским гражданам и организациям запрещено совершать c ним какие-либо транзакции. Исключение составляют случаи, когда Минфин США выдает специальное разрешение на отдельные сделки. Любая “дочка” КРЭТ автоматически попадает под те же санкции.

В любом случае правительство США не имело права покупать товары у подсанкционного КРЭТ, заявил РБК бывший старший советник управления по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное управление Минфина США) Брайан О’Тул.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который, как заявили российские власти, оплатил часть поставок в США, тоже находится под американскими санкциями, только гораздо менее жесткими – секторальными. Они означают, что фонду запрещено привлекать в США долгосрочное финансирование, но прямые поставки они не запрещают.

В концерне КРЭТ заявили журналистам РБК, что поставляют аппараты ИВЛ только российскому государству.

О том, что Россия отправила в США груз, который должен помочь в борьбе с коронавирусом, президент США Дональд Трамп сообщил 30 апреля после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. На каких условиях это было сделано и что это за поставки – Трамп тогда не сообщил.

Российские госСМИ, в частности “Вести”, сначала утверждали, что поставки являются “гуманитарной помощью”, без указания, что США за них что-то заплатили. Слово “помощь гуманитарного характера” использовал и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков:

“С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера”, –​ ​сказал Песков.

Однако 2 апреля представители Госдепартамента США заявили, что помощь не была бесплатной, а была оплачена США. После этого МИД РФ изменил версию и заявил, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а другая половина все-таки была оплачена Соединенными Штатами. Общую стоимость партии ни Москва, ни Вашингтон до сих пор не раскрыли.