Нарушившего режим самоизоляции жителя Уфы оштрафовали

03.04.2020, 13:16, Новости дня

В Уфе суд привлек к ответственности нарушившего режим самоизоляции мужчину, его оштрафовали на 15 тыс. рублей, информирует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что ночью в ходе проведения профилактических рейдов сотрудниками полиции на территории микрорайона Затон в Уфе был выявлен 33-летний гражданин, находившийся в общественном месте, тем самым нарушая режим самоизоляции, введенный указом главы республики 31 марта.

В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ о нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы полиции были переданы для рассмотрения в суд. В ходе заседания житель признал свою вину в совершении правонарушения.

По решению суда уфимцу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции продолжаются профилактические рейды. На данный момент составлено около 15 протоколов за нарушения ст. 6.3 КоАП. Все они будут переданы для рассмотрения в суды.

Отмечается, что в республике в связи с введением режима самоизоляции граждан по месту проживания сотрудники органов внутренних дел с привлечением членов добровольных народных дружин и волонтеров патрулируют общественные места. Проводятся мероприятия, направленные на выявление граждан, нарушающих установленные запреты и ограничения.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

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